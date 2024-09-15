İsrail'den kan donduran broşür! Saat 16.00'ya kadar...

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır köyü El-Vezzani'ye uçaklardan broşür yolladı. Broşürlerde, yerel halka saat 16.00'ya kadar evlerini terk etmeleri emri verildi.Abone ol
İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki Vezzani köyü sakinlerine evlerini terk etmeleri yönünde broşürler attığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, broşürlerde Hizbullah’ın bölgeden saldırılar düzenlediği belirtilerek, köylülerin saat 16.00’ya kadar kuzeydeki Hiyam köyüne gitmeleri istendi.
İsrail, broşürlerde bu süreden sonra bölgede kalan herkesin "terörist" sayılacağını vurguladı.
İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana çatışmalar devam ediyor.
Halk tehdidi umursamadı
İsrail'iin katliam ültimatomuna karşın Vezzani'deki yerel kaynaklar, bölge halkının büyük çoğunluğunun evlerinde kalmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.