Trabzonspor - Beşiktaş / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takım 50 yıllık rekabette 139 kez karşılaşırken 139 resmi müsabakanın 49'unu Trabzonspor, 56'sını ise Beşiktaş kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 151 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 192 gol kaydetti.

Trabzonspor 1 - 1 Beşiktaş / Canlı

39'GOL! Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle skoru eşitledi.

36'KAÇTI! Trabzonspor ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, soluna giden topu harika çıkardı.

31'Mert Günok'un yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

30'KAÇTI! Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Svensson, pasını içeri yerden gönderdi. Rafa Silva'nın çaprazdan topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

25'Gedson, Rafa ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak top, Eren'in kontrolünde auta gitti.

21'Sol kanattan içeri kat eden Masuaku, ortasını içeri çevirdi. Savunma kafayla karşıladı. Dönen topu alan Gedson, kale sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

17'GOL! Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun golüyle maçta öne geçti. Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

13' Edin Visca, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

12'Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

10'Kendi yarı alanının son metrelerinde sol iç boşlukta topla buluşan Rafa Silva, Visca'nın arkadan yaptığı hareket sonrası yerde kaldı.

7'Sol kanatta geniş boşluk yakalayan Orsic, ceza sahasına girerken içeri orta denedi. Savunma topa ayak koydu.

3'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

1'Akyazı'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Süper Lig’de 103. randevu

İki ekip, Süper Lig'de 103'üncü kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. 102 maçta Trabzonspor'un 37, Beşiktaş'ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 117 gole karşı Beşiktaş 144 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 4, Beşiktaş'ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor'un 2, Beşiktaş'ın 1 galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor evinde üstün

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı sahasında ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. 2023-24 sezonu ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı. Aynı dönem iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un başında Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Beşiktaş'ın başında ise Şenol Güneş bulunuyordu. Sonraki süreçte her iki takım da teknik direktör değişikliğine giderek hocaları ile yollarını ayırmış bordo-mavili takımın başına ise Abdullah Avcı getirilmişti. 2024-25 sezonuna da Avcı ile başlayan Trabzonspor tecrübeli teknik adamla ligin 2'nci haftasında oynanan Eyüpspor maçı sonrası yolları ayırarak Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.

Öte yandan iki takım en son 2023-24 Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş müsabakayı 3-2 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Şansalan düdük çalacak

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak.