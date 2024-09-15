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Kayserispor - Eyüpspor maçında 4 gol var, kazanan yok!

Kayserispor - Eyüpspor maçında 4 gol var, kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı. Kayserispor’un gollerini Arif Kocaman ve Nazon atarken, Eyüpspor’da Mame Thiam ve Samu Saiz skoru eşitledi. Bu sonuçla Kayserispor 2, Eyüpspor ise 9 puana ulaştı.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı.

4 golün olduğu mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Kayserispor'un gollerini 64. dakikada Arif Kocaman ve 69. dakikada Nazon kaydetti.

Eyüpspor'da ise sahneye 21. dakikada Mame Thiam ve 36. dakikada Samu Saiz çıktı.

Bu sonuçla Kayserispor ligde 2 puana yükseldi.

Eyüpspor ise puanını 9'a çıkardı.

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