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Türkiye, dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu!

Türkiye, dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu!

ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun raporuna göre, Türkiye 2021 itibarıyla dünyanın en büyük askeri insansız hava aracı (İHA) tedarikçisi oldu ve küresel silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini gerçekleştirdi. Türkiye, düşük maliyetli askeri İHA'larıyla Çin'i geride bırakarak bu alanda liderliğe yükseldi.

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma kuruluşunun hazırladığı raporda, "Türkiye, 2021 itibarıyla dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu" ifadelerine yer verildi.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, askeri insansız hava araçları küresel pazarına dair bir çalışma yayımladı.

Çalışmada, Türkiye, Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazardaki yükselişine dikkat çekildi.

Türkiye, tüm satışların yüzde 65'ini gerçekleştirdi

Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA satışları hızla arttı. Çin'in pazardaki payı 2014'te zirve yaparken 2021'de Türkiye, Çin'i geride bıraktı.

Çeşitli bölgesel sınamalar askeri jeopolitiğin test merkezi oldu

2022'de altı ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldı. Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki askeri savaş doktirinlerini değiştiren keskin başarılar ve Türkiye'nin hızlı teslimatları, ülkemizi İHA pazarında liderliğe taşıdı.

2021'den bu yana Türkiye, küresel pazarda en büyük askeri İHA tedarikçisi... Rapora göre, Türkiye 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının da yüzde 65'ini gerçekleştirdi.

 

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