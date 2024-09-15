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Donald Trump'ın yakınlarında silah sesleri!

Donald Trump'ın yakınlarında silah sesleri!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da kaldığı yerin yakınlarında silah sesleri duyulmasının ardından güvende olduğu açıklandı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi.

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini paylaştı.

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

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