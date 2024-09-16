Şenol Güneş: Defansımız, orta sahamız savaştı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktörü Şenol Güneş, oyunlarının elinden geleni yaptığını söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, kısa bir dönem takımla birlikte olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un 2 maçta 2 puanı vardı şimdi 3 maçta 3 puanı oldu, ilk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Biz üçüncü maçı oynadık, takımların bazıları beşinci maçı oynadı. Zor bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de oyuncular bize o konuda umut verdi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Ön baskıları, çıkışları, oyuna hakim olmayı düşünürken beklenmeyen şekilde, talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördü Visca. En iyi oyuncularımızdan biri. Tecrübeli bir oyuncu. Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. 10 kişi kaldık ama 12. adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteği ile takım direncini daha fazla koydu. O duyguyu birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak. Zaten o düşüncenin olacağını görüyordum. Futbol adına, futbol değerlerini konuşmaya kalkarsak sadece savunmada kalırken savaşçı ruhumuz var. Orada da pozisyon verirken, araya kaçırırken, yediğimiz golde ve benzer şekilde pozisyonlar verdik. Orada da Uğurcan devreye girdi. Defansımız, orta sahamız savaştı."

Simon Banza'nın ilk maçına rağmen çok uyumluydu olduğunu dile getiren Güneş, "Hani yeni geldi, acemidir falan diyecek bir şeyimiz yok. Forvette de oynayan Simon Banza'yı ortaya çekip o iki açığı kullanmak istedik. Daha fazla çıkabilseydik iyi olacaktı. Onu da konuşacağız. Çünkü 10 kişi de kalsanız oynamak gerekiyor. Bu tip maçlar oluyor. O eksiğin dışında oyunculara diyecek bir şeyim yok. Çünkü uzun süre 10 kişi oynadık. Bizim için de Beşiktaş için de kayıp 2 puan ama bizim için daha önemli. Çünkü biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz ve henüz 3 puanla tanışmadık. Şimdi Perşembe günkü maçı bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.