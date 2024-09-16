Husi füzesi ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı halk sığınaklara indi Netanyahu çıldırdı

Yemen'in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin Pazar günü ilk kez İsrail'in merkezine ulaşmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Husilerin bunun için "ağır bir bedel ödeyeceğini" açıkladı.

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Füze, Pazar sabahı yerel saatle 06.35'te yere inmeden hemen önce, Tel Aviv'de ve İsrail'in merkezinde hava saldırısı sirenleri çaldı. İnsanlar sığınaklara gitti.

İsrail ordusu "Kısa bir süre önce İsrail'in merkezinde çalan sirenlerin ardından, doğudan İsrail'in merkezine doğru ilerleyen ve açık bir alana düşen bir yüzeyden yüzeye füze tespit edildi. Yaralanma bildirilmedi" şeklinde açıklama yaptı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu hava kuvvetleri, Yemen'den İsrail'e bu sabah düzenlenen füze saldırısına ilişkin ön soruşturma raporunu açıkladı.

Durduramadılar

Buna göre, Yemen'in kuzeybatısından sabah erken saatlerde atılan füze tespit edildi, İsrail'in uzun menzilli hava savunma sistemlerinden önleyici füzeler bu hedefe doğru fırlatıldı. İsrail hava savunma sistemlerinden atılan en az bir önleyici füze Yemen'den Husilerin attığı füzeye isabet etti ancak yok edemedi.

Husilerin attığı füzenin savaş başlığı ve diğer parçaları havada parçalandı ancak imha edilemedi.

Yangına yol açtı

Yemen'den atılan füzenin parçaları Ben Gurion Havalimanı'na 8-10 kilometre mesafede ormanlık alana düştü ve yangına yol açtı. Bunun yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnel isabet etti ve burada hasara yol açtı.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan füzenin "doğrusal bir güzergahta ilerlediği" bu nedenle Husilerin açıklamasının aksine "hipersonik bir füze olmadığını" savundu.

"Silahlarımızdan kaçamayacak"

Bu sabah İsrail’e yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit eden Netanyahu, “Bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır.” ifadesini kullandı.

Netanyahu, “Husiler şimdiye kadar bize zarar verecek her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi bilmeliydi. Hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde limanını ziyaret edebilirler.” dedi

Hipersonik füze iddiası

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti. Saldırıda herhangi bir yaralı veya can kaybı yaşanmamış bazı noktalarda hasar oluşmuştu.

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.