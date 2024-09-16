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AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın sıkıntıları Erdoğan’a sunulacak

AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın sıkıntıları Erdoğan’a sunulacak

AK Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. MYK’da vatandaşın yaşadığı sıkıntılar ve acilen çözmesi gereken konular masaya yatırılacak.

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AK Parti, bu ay itibarıyla başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programının ilk etabını tamamladı. Program kapsamında tam kadro sahada olan parti yönetimi, Türkiye’nin fotoğrafını çekti. Yediden yetmişe toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelen parti teşkilatı; esnafın, STK’ların, çiftçilerin, işçilerin ve emeklilerin talep, sıkıntı ve izlenimlerini dinledi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre detaylı bir mutfak çalışması yapan Parti, sahadan gelen ilk raporları, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Rapor sonuçlarına göre atılacak adımların yol haritası belirlenecek. Ekonomideki iyileşme göstergelerini vatandaşa yansıtmak için yapılması gerekenler ele alınacak. Ayrıca, hayat pahalılığı konusu da toplantıda gündeme gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere yeni yasama döneminde Meclis’te ele alınacak birçok konu da toplantıda görüşülecek. Seçmenin muhalefete bakış açışı, muhalefetin sorunları çözme kabiliyeti ve vatandaşın kimi ‘umut’ olarak gördüğü konuşulacak. 

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