MGM'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Ani sel, su baskını, heyelan...

MGM tarafından yeni güne ilişkin hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre bugün İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve İstanbul dahil birçok ili uyardı.
İstanbul'da etkili olan yağmur devam edecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
İşte il il yeni hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:
Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, Pazartesi Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra batısı ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR 12°C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 28°C
Az bulutlu
ADANA 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri ile Pazartesi öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 24°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve Pazartesi sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde, Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık