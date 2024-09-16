MGM'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Ani sel, su baskını, heyelan...

MGM tarafından yeni güne ilişkin hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre bugün İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve İstanbul dahil birçok ili uyardı.

İstanbul'da etkili olan yağmur devam edecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İşte il il yeni hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, Pazartesi Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Parçalı yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra batısı ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR 12°C, 25°C

Az bulutlu



İZMİR 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C

Az bulutlu

ADANA 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri ile Pazartesi öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve Pazartesi sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde, Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 23°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık