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CHP Lideri Özel, nikah şahidi oldu

CHP Lideri Özel, nikah şahidi oldu

CHP Lideri Özel, partisinin Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin düğününe katıldı. Özel, nikahta şahitlik yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin düğününde nikah şahitliği yaptı.

CHP Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın oğlu Azad Kılınçarslan, Nurhan İlhan ile Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ailelerin yakınları katıldı. Kente gelen Özel ve beraberindekileri, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda CHP İl Başkanı Mahmut Duyan ve partililer karşıladı. Buradan düğünün yapıldığı salona geçen Özel ve beraberindekiler, genç çifti tebrik ederek, ailelere ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Özel ve beraberindekiler, çiftin nikah şahidi oldu.

Çiftin nikah şahitliğini yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Özel, Azad Kılınçaslan’ın aynı zamanda partisinin il sekreteri odluğunu belirterek, “Mehmet Kılınçaslan, CHP'de büyük emekleri olmuş, CHP bayrağını hiç yerde bırakmamış, partimizi burada en iyi şekilde temsil etmiş bir yol ve siyaset arkadaşımız, hususi yaşamda da hepimize, partimize emeği olan bir büyüğümüzdür. İl Başkanımız Sayın Mahmut Duyan ile davetiyeyi getirdiklerinde çok sıkışık bir program vardı ama 'Bize bu düğüne gitmek düşer, bir yolunu bulacağız' dedim. Azad, babasının bıraktığı yerden devam ediyor. İnşallah daha büyük başarılar gösterecek. Bu salonda partimize, şahsıma, milletvekillerimize, belediye başkanımıza gösterilen ilgiden görüyorum ki artık Mardinliler sadece bize selam vermeyecekler bundan sonra oy da verecekler. Bu aile cüzdanını partimizin genel kabulü üzerine Nurhan kardeşime teslim ediyorum. Bu cüzdanı Nurhan saklayacak, ona emanet ediyorum. Nurhan'ı da Azad'a emanet ediyorum. Allah mesut etsin” dedi.

Özel, daha sonra geline Cumhuriyet altını takarak, damat ve davetlilerle birlikte halay çekti. Özel, törenin ardından Mardin'den ayrıldı

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