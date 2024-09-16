Miss Turkey birincisi tıp mezunu İdil Bilgen Bingöl'e atandı

Miss Turkey 2024 birincisi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında sürpriz bir şekilde Bingöl'e atandı. Geçtiğimiz günlerde 20 finalist arasından seçilerek Türkiye'nin en güzel kızı seçilen 24 yaşındaki İdil Bilgen, henüz taç takmanın heyecanını yaşarken yeni bir göreve daha başlamaya hazırlanıyor.

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Tartışmalara neden olan Miss Turkey 2024 birincisi, Koç Üniversitesi tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'e atandı.

Sosyal medyada hakkında çok sayıda olumsuz eleştiri yapılan Bilgen, bunlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Açıkçası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil.

Bunların bütününü oluşturarak, Miss World'e böyle kadınlar çok önemli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Bunları tanıtıyorlar ve ülkelerini böyle temsil ediyorlar. Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Böyle bir sonuç aldım. Çok da mutluyum, çok gurur duyuyorum bu unvanı taşımaktan.

Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben buraya hâlâ bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli unvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir unvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."

Öte yandan 24 yaşındaki genç doktorun Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandığı ortaya çıktı.