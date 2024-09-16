MasterChef'te kim elendi? Ağlayarak veda etti

MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı hayallerine veda etti. Akın, Hakan, Beril, Nevzat, Erim, Kaan ve Ayşe arasında geçen mücadelede elenen isim belli oldu.

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef 2024'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Eleme potasının da yer aldığı gecede Akın, Hakan, Beril, Nevzat, Erim,Kaan ve Ayşe ilk turda üzümle yaratıcı tabaklar yapmaya çalıştı.

İlk turun sonunda Ayşe, Akın ve Kaan eleme potasından kurtulurken; son dörtlüye kalan isimler ikinci kez yemek yapmak için aşağıdaydı.

Dört yarışmacı, Danilo Şef'in hazırladığı tabağa en yakın yemeği çıkarmak için mücadele etti.

Veda eden isim belli oldu

Nevzat da gecenin en başarılı ikinci tabağı olarak stüdyodan ayrıldı. Son ikiye kalan Beril ve Erim'den Masterchef'e veda eden Beril oldu.