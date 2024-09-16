 iPhone 16 serisinin Türkiye servis ücretleri belirlendi

Apple, 65 bin TL'den başlayan fiyatlarla iPhone 16 serisini satışa sundu. iPhone 14 ve iPhone 15 gibi bazı modellerin fiyatlarına da zam yaptı. iPhone 16 serisinin ekran değişim ücretleri de belli oldu. Özellikle iPhone 16 Pro Max'in ekranı için istenen paraya yeni bir Android telefon satın alınabiliyor. İşte detaylar!

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Apple​, iPhone 16​ serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte yalnızca yeni cihazlarını tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda resmi onarım ve servis sayfasında da bazı güncellemeler yaptı. Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan onarım maliyetleri; ekran, arka cam ve kamera gibi kritik bileşenler için değişmeden kaldı. Ancak, iPhone 16​ Pro modellerinde batarya değişim fiyatlarında kayda değer bir artış yaşandı.

Apple​, iPhone 16​ ve iPhone 16​ Plus modellerinde batarya değişim ücretlerinde bir değişikliğe gitmedi. Standart ve Plus modelleri için batarya değişim ücreti 3.949 TL olarak belirlendi ve önceki modellerle aynı kaldı. Ancak, iPhone 16​ Pro ve iPhone 16​ Pro Max modelleri için fiyatlar yüzde 20’den fazla artarak dikkat çekti.

iPhone 16​ Pro ve iPhone 16​ Pro Max için batarya değişim ücreti 4.779 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu fiyatlandırma Apple​'ın resmi mağazaları için geçerli olup, Apple​ yetkili servis sağlayıcılarında ise farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Ekran değişim ücretleri

Öte yandan iPhone 16​ serisinde ekran değişim ücretleri de belli oldu. Apple​'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre iPhone 16​ ekran değişim ücreti 11 bin 489 TL, 16 Plus ve 16 Pro'nunki 13 bin 499 TL oldu. iPhone 16​ Pro Max ekranını değiştirmek için 15 bin 769 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Şu anda 15 bin 769 TL'ye satın alınabilen Android akıllı telefonlar olduğu göz önünde bulundurulursa, iPhone 16​ Pro Max kullanıcıları olası bir ekran hasarı durumunda değişim için yeni bir telefon parasını gözden çıkarmak zorunda kalabilir.