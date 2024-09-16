Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG'de rakamlar da değişirken zam ve indirim haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. Akaryakıt alacak araç sürücüleri ise güncel tarifeyi merak ediyor. İşte milyonlarca araç sahibi için 16 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları.

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Güncel benzin​ ve motorin​ akaryakıt fiyatları​ zam ve indirim haberleriyle değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları​ brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile fiyatlanıyor. Benzin​, motorin​ ve LPG​ fiyatları ise ilden ile değişiklik gösteriyor. İşte İstanbul​, Ankara ve İzmir 16 Eylül 2024 günü akaryakıt fiyatlarında son durum.

Akaryakıt fiyatları​ bir haftada hem zam hem indirim ile değişti. Akaryakıt alacak milyonlarca araç sahibi dalgalı piyasadaki son rakamları sorguluyor. Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak 11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin​ grubunda 1,50 TL fiyat indirimi geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.Benzine de geçtiğimiz hafta 1.84 TL indirim uygulanmıştı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,86 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıtta indirim beklentileri yükseldi.

İSTANBUL​ AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ fiyatı: 41,27 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,43 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL​ ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ fiyatı: 41,16 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,36 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ litre fiyatı: 41,68 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,89 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ litre fiyatı: 42,14 TL

Motorin​ litre fiyatı: 42,41 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.64 TL