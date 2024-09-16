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Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Narin Güran yorumu: Cinayet bir ayet ile çözebilirdi

Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Narin Güran yorumu: Cinayet bir ayet ile çözebilirdi

Narin Güran cinayetiyle ilgili yazı kaleme alan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "'Allah için adil şahitler olunuz' ilkesini uygulayabilseydik. Ne WhatsApp’tan yazışmaları istemeye ihtiyacımız kalırdı. Ne silinen mesajları geri getirmek için, onlarca teknoloji uzmanına başvurma ihtiyacımız olurdu" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili net olarak açıklanamadı.

Tavşantepe köyü organize suskunluk içinde. Akrabalar ve köylüler "hatırlamıyorum, bilmiyorum görmedim" ifadelerinde birleşti. Üstelik ssılsız ihbarlarla süreç sekteye uğratılmak istendi.

Soruşturmaya ilişkin farklı bir yorum Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan geldi. 

“Allah için adil şahitler olunuz”

"Bir ayet ile çözebilecek iken, şu yaşanılanlara bakar mısınız" başlıklı yazısında Karahasanoğlu, bilimi kutsallaştıran ateist kafayla olaya yaklaşıldığı için cinayetin kilitlendiğini savunarak şu ifadelere yer verdi:

"Oysa topluma bir Ayeti Kerimeyi hakkıyla öğretebilmiş olsaydık. Köylüsünden şehirlisine.. Muhtarından işçisine. Bütün insanlarımıza bir Ayeti Kerime’yi, tavizsiz uygulamayı öğretebilseydik. “Allah için adil şahitler olunuz” ilkesini uygulayabilseydik. Ne WhatsApp’tan yazışmaları istemeye ihtiyacımız kalırdı. Ne silinen mesajları geri getirmek için, onlarca teknoloji uzmanına başvurma ihtiyacımız olurdu. Ne adli tıp uzmanlarının, “ceset suda kaldığı için, tam neticeye ulaşamıyoruz” mazeretleri üretmesine gerek kalırdı."

"Buyursunlar halletsinler"

Olayın öncesini ve sonrasını gören herhangi bir kişinin şehadetinin bizleri gerçeğe ulaştıracağını savunan Karahasanoğlu, yazısını böyle tamamladı:

"Sol kafa, dinin öğrenilmesini istemiyor. Ateist kafa, toplumun inançlı yetişmesini istemiyor. “Boşverin hurafeleri, boşverin ahireti ve devamındaki inançları. Bilim bizim rehberimiz, her şeyi bilimle hallederiz” diyorlar. Buyursunlar halletsinler. Halledebiliyorlarsa."

Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı

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