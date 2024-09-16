SBK'nın İlhan Cihaner'le ilgili 'FETÖ Borsası' iddiası Cem Küçük: En önemli iddia görmezden geliniyor

Cem Küçük, Sezgin Baran Korkmaz’ın Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner hakkındaki FETÖ borsası iddiasıyla ilgili "Muhalifler Korkmaz’ın sadece işlerine gelen kısmını alıyor. Bence en önemli iddiası görmezden geliniyor. dedi.

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İş insanı Sezgin Baran Korkmaz, FETÖ davasında Yalçın Ayaslı’nın avukatlığını yapan İlhan Cihaner hakkında, "FETÖ Borsası" iddiasında bulunmasının yankıları sürüyor.

Korkmaz FETÖ davasında Yalçın Ayaslı’nın avukatlığını Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in yaptığını belirterek, "Savcılık, Bakırköy’den gelen yazının FETÖ’deki dosyadan takipsizlik kararının nasıl çıkarıldığına bakacak. İşte 2 milyon dolar orada yatıyor. Mustafa Ateş’in banka hesaplarına bakın. Mustafa Ateş ve ortağı İlhan Cihaner… Cihaner eskiden millete ‘Bana rakı balık ısmarlayın’ diye kapı kapı gezerken, şimdi millete o ısmarlıyor. Hepsinden haberdarım. İstihbaratım geniş. Bırakır mıyım ben onları... Avukat arkadaşımda 78 sayfa kendi aralarındaki iç WhatsApp yazışmaları var. Tamamiyle bunların 25 yıl hapisten çıkmamasını sağlayacak yazışmalar..." dedi.

Konuyu Türkiye gazetesindeki köşesinde dile getiren Cem Küçük, bu iddianın muhalif medya tarafından görmezden gelindiğini yazdı.

"Balıklama atlarlardı"

Kemalist avukat olarak nitelediği Kazım Yiğit Akalın'ın FETÖ borsasından tutuklandığına dikkat çeken Küçük, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğünüz gibi Kemalist avukatlardan FETÖ borsasından tutuklanan bile var. Sezgin Baran Korkmaz eski CHP vekili ve başsavcı İlhan Cihaner hakkında da böyle bir iddia da bulunuyor. Muhalif medya Korkmaz’ın her iddiasını doğru kabul ediyor ama İlhan Cihaner kısmını görmüyor. Soruşturulsun denmiyor. İyice bakılsın denmiyor. Şayet böyle bir iddia hükûmete yakın bir isim olsaydı balıklama atlarlardı.

Hadi bize inanmıyorsunuz. 15 Ağustos 2023 tarihli OdaTV’den okuyalım:

“Yalçın Ayaslı, FETÖ’cü ve MHP kaset kumpası ile gazeteci Haydar Meriç cinayetindeki kilit isim Faruk Bayındır’ın ortağı… Yalçın Ayaslı’nın avukatı ise 15 Temmuz darbe girişimcinden sonra tutuklanan fakat daha sonra takipsizlik kararı verilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Ateş… Mustafa Ateş ise eski CHP milletvekili İlhan Cihaner’le aynı hukuk bürosunu yönetiyor.”

Nasıl oluyor da bu iki isim yan yana geliyor. Biri bunu izah etsin!.."