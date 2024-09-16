Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında çıkan haberlerle ilgili Bahçeli'nin danışmanından açıklama

Türkgün gazetesi Başyazarı ve Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili olumsuz haberleri servis edenlerin PKK ve FETÖ kaynaklı olduğunu yazdı. Çiçek, 76 yıllık ömrünü davasına, ülkülerine adamış bir lidere, bizim edeceğimiz dua “Ömrüne bereket” olacaktır. Gerisi Allah’ın takdiridir.” dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddiası üzerinden sosyal medyadan yürütülen dezenformasyona tepki, MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesinden geldi.

Türkgün gazetesi, bugün başyazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konu aldı. Gazetenin başyazarı Yıldıray Çiçek imzalı 'Duamız ömrüne berekttir' başlıklı yazıda Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında çıkan haberler eleştirildi.

Türkgün’ün başyazısının tamamı şöyle:

“Türk siyasetinde sağlığı hakkında sürekli spekülasyon yapılan iki lider var. Birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de MHP Lideri Devlet Bahçeli… Elbette etkin ve özgül ağırlığı olan siyasetçilerin sağlığı hakkındaki her gelişme özenle takip edilir, haberleştirilir, hakkında haber üstüne haber yapılır. Bu iki liderin sağlığı hakkında çıkarılan haberler, özellikle son yıllarda gerçeğe dayalı değil, hep düşmanın temennisiyle üretilen yalan haberlerdir. Çünkü dışarıdaki ve içerideki düşmanlar aldıkları nefesleri sayıyor. Onların varlığında hayata geçiremedikleri hesaplarını yokluklarıyla hayata geçireceklerini düşünüyorlar.

Bu haberlerin merkezinde de hep FETÖ, PKK ve onların damarlarından beslenenler var…

Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığı hakkında yine organize oldular. Sosyal medya ve Whatsap grupları üzerinden adeta seferberlik başlattılar.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye, 12 Eylül’ün yıl dönümünde Ülkücü Hareket adına yaşanan o acıları, hüzünleri ve mücadele günlerini temsilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından MHP Genel Merkezindeki Taşmedreseliler odasında Bozkurt tablosu hediye edildiği vakitlerde bu fitne hareketini başlattılar. Bu haberin fotoğrafı MHP’nin resmi sayfasından da yayınlanmıştı. Fakat fitneyi yayanların ahlaki ölçüleri olmadığı için, yine böyle bir bilgi kirliliğiyle kendilerini tatmin ettiler ve yine kısa süreli bir kaos senaryosunu oynadılar.

Olmayan, yaşanmamış bir haber niçin olmuş, yaşanmış gibi servis edilir? Elbette bunun birçok amacı vardır. Bunu da düzenli bir halde yapıyorlar ki, hedef seçtikleri kitle üzerinde duygusal yorgunluk yaratma, toplumu siyasi kaos beklentisine sokma, kendi kitlelerini de “her an her şey olabilir” hazırlığında tutma atmosferi oluşsun diye… Bunlar, onların ana başlıkları olabilir ama en büyük neden hepsinin karakter yoksunu, şerefsiz, haysiyetsiz olmasıdır.

“MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığıyla ilgili gelişmeler, bu PKK’lı, FETÖ’cü şerefsizleri niye bu kadar ilgilendiriyor?” sorusunu soracak kadar da aptal değiliz. Çünkü en çok onları ve onların damarından beslenenleri ilgilendiriyor. ABD’nin tasmasını taktığı terör örgütü FETÖ ve PKK, 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin birlikteliğiyle kurulan Cumhur ittifakı tarafından sürekli darbe yediği için bunlar temennilerini bu şekilde kara propagandaya dönüştürmektedir. Tüm bunların farkında olanlar asla şaşırmamaktadır.

Sağlık üzerinden sürekli fitne yayanlar kendilerini ölümsüz mü sanıyor? Dünyada her canlı ölümlüdür. Yüce Allah’ın kullarına “Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz.” (Ankebût Suresi - 57-60) daveti varken, siz kimsiniz?

Hastalık da sağlık da Allah’tandır. Sağlık konusunda çok badireler atlatan MHP Lideri Devlet Bahçeli 2019 yılında inanmış bir dava adamı olarak ders niteliğinde şu açıklamaları yapmıştı.

''Sağlık konusuyla ilgili çok şeyler yaptılar. Hala da söylüyorlar. Değişik şeyler yapıyorlar. Ben herkese sağlık diliyorum. Çünkü sağlık her şeyin başı. Bizi eleştirenler, MHP böylelikle parçalanacak diyenler. İşte şimdi buradayız, arkadaşlarla beraberiz. Allah'a bin şükür. Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Dua edenlerle, iftira edenler arasındaki farkı gösterdim. Allah'a bin şükür, dua edenler, iftira edenlerden çok çok fazla. Böyle endişe edilecek bir durum yok."

Türkiye üzerindeki hesaplarını hayata geçirmek için dışarıdan, “durumu malum” diyerek içeriden sağlık üzerinden gelecek hesabı yapanlar, sizin hesabınız varsa Allah’ın da bir hesabı var…

76 yıllık ömrünü davasına, ülkülerine adamış bir lidere, bizim edeceğimiz dua “Ömrüne bereket” olacaktır. Gerisi Allah’ın takdiridir.”