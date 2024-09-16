Bakan Uraloğlu: PTT erişim ağı ile dünyayı sarıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa ve Orta Asya’dan posta sektörünün üst düzey paydaşlarını bir araya getiren ve Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesi Strateji Forumu’nda yaptığı konuşmada, sektörde küresel iş birliğini sağlamak için atılması gereken adımları ele alacaklarını vurguladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2 gün boyunca, üye ülkelerin hangi temel politikaları ele alacaklarını, küresel posta pazarında verimliliğin nasıl artırabileceği, iş birliği ve yeniliğin nasıl teşvik edebileceği, teknolojik gelişmelerden nasıl yararlanabilecekleri ve Evrensel Posta Birliği’nin, tüm paydaşlar için eşit fırsatlar ve temsili sağlamak amacıyla posta sektöründe kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi önemli konularla şekillenen Ankara’dan Dubai’ye uzanan bir yol haritası çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa ve Orta Asya’dan posta hizmetleri sektörünün en üst düzey lider ve paydaşlarını bir araya getiren UPU Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu’na katıldı. Bakan Uraloğlu, forumda gerçekleştirdiği konuşmada, UPU’nun 9 Ekim 1874 yılında faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, “1840 yılından bu yana 184 yıllık köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla faaliyet gösteren Posta ve Telgraf Teşkilatımız ise artık ikinci yüzyılına yaklaşıyor. Mazisi, Evrensel Posta Birliği’nden 34 yıl öncesine dayanan Posta ve Telgraf Teşkilatımız; Birliğin kurucu üyelerinden biri olarak birlik üyesi ülkelerle her dönemde yakın iş birliği içerisinde olmuştur.” dedi.

Birliğin 2016 yılında 26'ncı kongresi ile başlayan ve Türkiye’nin UPU başkanlığını üstlendiği “İstanbul Dönemi”nin PTT ve Türkiye adına başarılarla dolu bir dönem olarak tarihe geçtiğini kaydeden Uraloğlu, “O dönemde edindiğimiz bilgi ve tecrübeler, PTT’nin UPU içerisindeki rolünün artmasına da vesile olmuştur. Canı gönülden inanıyorum ki ev sahiplini yaptığımız bu forumda da; UPU’nun küresel posta ağı oluşturma ve geliştirme sürecindeki rolü ile küresel iş birliğini sağlamak için atılması gereken adımları ele alarak, çok daha güçlü bir posta sektörünün yolunu Ankara’dan açacağız.” ifadelerini kullandı.

"Dubai stratejisini bugünden şekillendirmeye başlayacağız.”

Bakan Uraloğlu, UPU’nun 2026-2029 dönemi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak bu kritik forumda, tek posta bölgesinden yararlanarak; küresel bağlantı ve iş birliğini geliştirmek, küresel posta ekosisteminde yenilikler yaparak; sektördeki dönüşümünü ve büyümesini desteklemek ve geliştirilmiş iş birliği yoluyla posta gelişimini kolaylaştırarak; dayanıklılık ve kapsayıcılık oluşturmak olmak üzere 3 ana temayı derinlemesine masaya yatıracaklarını belirterek, “Böylece birliğin 2026-2029 dönemini oluşturacak Dubai stratejisini bugünden şekillendirmeye başlayacağız.” diye konuştu.

"Ankara’dan Dubai’ye uzanan; bir yol haritası çıkaracağız.”

Forumda ele alınacak konular hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, üye ülkelerin hangi temel politika ve düzenleyici zorlukları ele alacağını, küresel posta pazarında verimliliği nasıl arttırabileceğini, sınır ötesi posta tedarik zincirlerinin daha iyi optimize edilmesi için standartların nasıl daha da güçlendirilebileceğini, gelişmiş platformların posta topluluğu içinde iş birliğini ve yeniliği nasıl teşvik edebileceğini ele alacaklarını kaydederek, “Teknolojik gelişmelerden ve müşteri odaklı yaklaşımlardan nasıl yararlanabilecekleri, posta hizmetlerinin çeşitlendirilmesinde hangi stratejilerin etkili olduğu, dijital çağdaki posta hizmetlerine nasıl katkıda bulunabileceği, üye ülkelerde posta kapasitesinin güçlendirilmesinde ve sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde hangi girişimlerin etkili olabileceği ve Evrensel Posta Birliği’nin, tüm paydaşlar için eşit fırsatlar ve temsili sağlamak amacıyla posta sektöründe kapsayıcılığı ve çeşitliliği nasıl teşvik edebileceği gibi önemli konularla şekillenen ve Ankara’dan Dubai’ye uzanan; bir yol haritası çıkaracağız.” dedi.

PTTMATİK ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir

Türkiye’nin gözde kuruluşu PTT’nin 184 yıllık köklü geçmişiyle posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetler sunduğunu belirten Uraloğlu, “3 bin 655 işyeri, 38 bin 874 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlerken birçok uluslararası başarıya da imza atmaktadır. Hiçbir banka ve kargonun olmadığı bin 347 noktada vatandaşlarımıza hizmet götürmektedir. Hiçbir banka ATM’sinin olmadığı noktalarda ise 68 adet PTTMATİK ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Az önce değindiğim UPU’daki 26. Dönem başkanlığı, PTT’nin birikim ve tecrübesini ortaya koyarak sektöründe küresel bir oyuncu olma kararlılığını güçlü bir şekilde sergilenmesi bakımından da çok değerlidir. PTT A.Ş. sadece UPU bünyesinde değil, posta sektörünün diğer önemli uluslararası kuruluşları nezdinde de faaliyet göstermektedir.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, PTT’nin 1993 yılında kurulan Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) ile 2011 yılından beri faaliyet gösteren Akdeniz Posta Birliği (EuroMed), PTT’nin üye olduğu ve aktif katılım gösterdiği kuruluşlar arasında olduğunu ifade ederek, “PTT müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 210’dan fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapmaktadır. Türkiye olarak, hedefimiz dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almaktır. Bu hedefe de bilim, teknoloji ve bunun getirdiği dijitalleşme çalışmalarının başarılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı ile ulaşabileceğimiz açıktır. Bu nedenle, tüm dünya ülkeleri olarak posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile sektörün, dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine yönelik bugünkü durumunu ve geleceğini masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız.” dedi.

Forum sayesinde idare ve sektör temsilcileriyle birlikte yapılması gerekenler konusunda önemli kazanımlar elde edileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sözlerimi sonlandırırken; başta birlik üyeleri olmak üzere tüm dünyadaki posta hizmetleri sektörünün gelişimi açısından önem arz eden bu forumun, başta paydaş ve katılımcı ülkeler için faydalı olmasını temenni ediyor, forumda çıkacak sonuçların ülkelerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Son olarak şunu söylemek istiyorum; malumunuz Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde çok büyük 2 depremi arka arkaya yaşadı. Yine bu deprem sırasında insanlara her türlü emtianın her türlü ihtiyaç maddesinin iletilmesi noktasında PTT’miz çok güzel hizmet etti. Genel Müdürümüz nezdinde bütün posta teşkilatımızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah kimsenin başına böyle bir afet getirmesin.”