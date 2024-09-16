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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyesi 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara" devam edildiği belirtilerek, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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