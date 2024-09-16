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2 gündür haber alınamıyordu! Feci halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 gündür haber alınamıyordu! Feci halde bulundu

 Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, zeytin bahçesinde ölü bulundu.

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4 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden Zekeriya Balabıyık'tan (69), 2 gündür haber alamayan yakınları çevrede arama çalışması yaptı.

Balabıyık, aynı mahallenin 202. Cadde'sindeki bir zeytin bahçesinde otlar içinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Balabıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada Balabıyık'ın başının arka kısmında kan lekeleri tespit edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceset, incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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