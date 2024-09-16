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AKOM verileri paylaştı! En çok yağış o ilçeye düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM verileri paylaştı! En çok yağış o ilçeye düştü

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştüğünü, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğünü bildirdi.

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Dün kentte etkili olan sağanağa ilişkin veriler, AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, İstanbul genelinde pazar günü sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladığı ve akşam saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.

Metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedilen paylaşımda, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğü belirtildi.

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