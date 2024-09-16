FETÖ borsası iddiası! Taraflardan biri kabul etti diğeri reddeti

Sezgin Baran Korkmaz’ın, İlhan Cihaner ile ilgili FETÖ borsası iddiaları gündem oldu.. Korkmaz, canlı yayın davetini kabul ederken Cihaner, kabul etmedi.

Abone ol

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz, FETÖ davasında Yalçın Ayaslı’nın avukatlığını yapan Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner hakkında, "FETÖ Borsası" iddiasında bulunmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Odatv , iddianın sahibi Korkmaz ve ve suçlamaların merkezindeki Cihaner'in Youtube'da canlı yayına davet etti.

SEZGİN BARAN KABUL ETTİ CİHANER REDDETİ

Sezgin Baran Korkmaz, teklifimizi kabul ederek “Odatv’nin canlı yayın teklifini kabul ediyorum. İstediğiniz zaman da bana yöneltilen tüm soruları yanıtlayacağım. Hatta İlhan Cihaner istediği gazeteciyi ve avukatı da yanına alabilir” dedi. Ancak bu teklifimize İlhan Cihaner’den olumsuz yanıt geldi. Telefonla ulaştığımız İlhan Cihaner’e “Sezgin Baran Korkmaz’ın iddialarına yönelik karşılıklı bir röportaj yapmak istiyoruz. Röportajda Sezgin Baran Korkmaz ve siz olacaksınız ikinize de iddiaları soracağız. Bu teklifi Sezgin Baran Korkmaz’a da ileteceğiz” mesajını gönderdik.

Mesajımıza dönüş yapan İlhan Cihaner, “Amerika’da firari olan bir kişiyle aynı ekrana çıkarak onu meşrulaştırmam. İddialarının tamamı asılsız. Ben o kişiyle yayına katılarak kendini meşru göstermeye çalışmasını kabul etmiyorum. O yüzden bu teklifi kabul etmem mümkün değil” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner ile Sezgin Baran Korkmaz arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Sezgin Baran Korkmaz, Cihaner’i, FETÖ ile bağlantılı olan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın avukatı olması nedeniyle suçlamıştı. Cihaner'in 4,5 milyon dolar vekalet ücreti aldığı ortaya çıkmıştı.

YALÇIN AYASLI HAKKINDAKİ İDDİALAR

ABD’de yaşayan BoraJet’in eski sahibi, FETÖ’nün ortağı Yalçın Ayaslı, İlhan Cihaner ve Mustafa Ateş’e avukatlık ücreti olarak 4,5 milyon dolar verdiğini, vekaletnamesiyle okuyucularına duyurmuştu.