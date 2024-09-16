Türk spor basınının duayen ismi Ahmet Çakır hayatını kaybetti

Türk spor medyası bir ustasını daha kaybetti. Spor basınının duayen, çalışkan isimlerden olan gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Çakır, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Abone ol

Türk spor basınının acı kaybı! Duayen isim 72 yaşında hayatını kaybetti

Türk spor basınının önemli isimlerinden olan Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında, “Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı üyemiz Ahmet Çakır’ı kaybettik” denildi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) 2000-2002 arasında başkan yardımcısı, 2009-2012 döneminde ise genel sekreter olarak görev yapan, 15’i futbolla ilgili 2’si de edebiyat olmak üzere 17 kitabı bulunan, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olmuştu.

7 yaşından beri top oynayan, meslekle ilgili pek çok ödülü bulunan Çakır 2 kez yılın gazetecisi ödülü aldı. Ahmet Çakır spor basınında Türkçeyi en iyi kullanan yazar seçilmişti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi yayınladığı başsağlığı mesajında; “Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı üyemiz Ahmet Çakır’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verildi. TSYD ayrıca merhumun cenazesiyle ilgili bilginin kısa süre içinde paylaşılacağını duyurdu.