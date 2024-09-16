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Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme!

 Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

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