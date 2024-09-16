Narin’in abisi Diyarbakır Barosu’na vekalet verdi

Narin Güran’ın şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran, baroya vekalet verdi. Öte yandan tutuklu amcanın eşi Hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor.

Amidahaber’den Hozan Adar’ın haberine göre, Narin Güran’ın ailesinden şüpheli görünmeyen tek birey olan ağabeyi Baran Güran, sabah saatlerinde Diyarbakır Barosu’na başvurdu. Baran Güran, kardeşi lehine davayı takip etmesi için Diyarbakır Barosu’na vekalet verdi. Baroya bağlı avukatlar, Narin Güran davasının bundan sonraki süreçlerini, takip edecek.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında, delil karartıp, kolluğu yanlış yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.K ile Ş.K’nin yanı sıra Cuma günü gözaltına alınan Narin’in tutuklu amcasının eşi Hediye Güran da jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.