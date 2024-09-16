Ağustos ayında başlayan hac ibadeti kayıt ve kayıt yenileme için son tarihe gelindi. 2025 Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, bugün 16 Eylül 2024 Pazartesi sona erecek.

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Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 'son gün' uyarısı!

Hacca gidecek vatandaşların gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmeleri için uyarı geldi. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adaylara kayıtların otomatik olarak yenilenmeyeceği ve hacı adaylarının 16 Eylül’e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) tarafından uyarı için yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulduğu üzere, 2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir. HURSAD olarak bu konuda kamuoyunu çeşitli vesilelerle bilgilendirmiş bulunmaktayız. Ancak, kayıt yenileme için son tarih olan 16 Eylül'e çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen, hala kaydını yeniletmeyen vatandaşlarımızın bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Kayıtlarını yeniletmeyen vatandaşlarımızın Hac kurasına katılması mümkün olmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın e-Devlet Portalı üzerinden hiçbir bedel ödemeden kayıtlarını yenilemelerini önemle hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”