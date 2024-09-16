Gallant için şok iddia! Netanyahu görevden almayı düşünüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı planlarken, hükümet içindeki anlaşmazlıklar derinleşiyor. Netanyahu'nun Gallant'ın yerine Gideon Sa'ar'ı getirmeyi düşündüğü iddiaları gündeme gelirken, bu değişiklik aşırı sağcı bakanlar tarafından destekleniyor.

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Gazze Şeridi'nde 41 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, savaşın başında ilan ettiği hiçbir hedefe ulaşamadığı gibi çatışmayı başka ülkelere taşımayı deniyor. Gazze Şeridi'ne götürülen rehineleri kurtaramayan İsrail ordusu, Hamas'ı yok etme hedefinden de aylar öncesinde vazgeçti.

Lübnan sınırında da Hizbullah'la çatışan İsrail'deki aşırı sağcılarla dolu koalisyon hükümeti, çatırdıyor. İktidarda kalmak için sonsuz bir savaş isteyen Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan'a geniş çaplı bir saldırıya karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı kovmaya hazırlanıyor.

Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le yaptığı telefon görüşmesinde Hizbullah ile bir anlaşmaya varma şansının tükenmekte olduğunu söyledi. Ancak gün içinde kamu yayıncısı KAN televizyonu ile Haaretz gazetesinin yayınladığı haberler, Tel Aviv'i sarsmaya yetti.

KAN'ın haberine göre, Netanyahu Savunma Bakanı Gallant'ın yerine Yeni Umut Partisi'nin lideri Gideon Sa'ar'ı getirmeyi planlıyor.

Pazar akşamı ilk görüşmelerin gerçekleştiğini bildiren İsrail basınına yansıyan detaylarda, Sa'ar'ın Dışişleri Bakanı olması, mevcut Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın ise Yoav Gallant'ın yerine geçmesi gibi ihtimaller dile getiriliyor. KAN televizyonuna göre, konuşulan tüm ihtimaller Netanyahu'nun Yoav Gallant'ı kovmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Sa'ar, Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak dört yıl önce Yeni Umut Partisi'ni kurdu. Savaşın başlamasıyla kurulan acil durum hükümetinde yer alan Gideon Sa'ar, Mart ayında savaş kabinesinde yer almamasını gerekçe göstererek istifa etti.

Yaz mevsimi ortasında da benzer dedikodular çıktı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gallant'ı görevden alacağı haberleri üzerine Gideon Sa'ar koalisyona geri dönmesini sağlayacak bir teklifi yalanladı.

Yalanladılar

Bugün ise yeni Savunma Bakanı atanacağı yönündeki haberlerin gündemi değiştirmesiyle, Netanyahu'nun ofisi ve Sa'ar haberleri yalanlayan açıklamalar yaptı.

Ben-Gvir: Derhal kovulsun

Kabinede değişiklik haberlerine en çok sevinen isim, faşist bakan Itamar Ben-Gvir oldu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Netanyahu'dan Yoav Gallant'ı kovmasını istedi ve bu hamlenin derhal yapılmasını talep etti. Ben-Gvir, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil" dedi.

Yoav Gallant'a göre fazlasıyla şahin olan Yeni Umut Partisi lideri Sa'ar, Gazze Şeridi'nde yürütülen savaşı sert şekilde eleştirmesiyle biliniyor.

'Netanyahu'nun rezil siyasi planları'

Savaş kabinesinden geçtiğimi aylarda istifa eden Benny Gantz ise, Netanyahu'ya ateş püskürdü ve başbakanın savaşın ortasında 'rezil siyasi planlar'la meşgul olduğunu söyledi.

Neredeyse her gün gösteri yapan rehine yakınları da Gideon Sa'ar'ın Savunma Bakanlığı koltuğuna getirileceği haberlerine tepki gösterdi. Yeni Umut Partisi lideri Sa'ar, Hamas'la bir rehine takası anlaşmasına karşı olduğunu defalarca dile getirdi.

İpler çoktan koptu

Binyamin Netanyahu ile Gallant arasındaki ilişkilerin bozulması ise, Mart 2023'e, savaştan yedi ay öncesine kadar uzanıyor. İsrail tarihindeki en büyük gösterilere yol açan yargı düzenlemesini eleştiren Gallant, Başbakan Netanyahu tarafından kovuldu. İki hafta sonra yoğun kamuoyu baskısıyla geri adım atıldı.

Gazze Şeridi'ndeki savaş devam ederken ise Yoav Gallant bir rehine takası anlaşmasının gerekli olduğunu açık şekilde dile getirdi, İsrail'in Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nu kontrol etmemesini istedi. Bu çıkışlar, Gallant ve Netanyahu ile arasındaki iplerin açık şekilde kopmasına yol açtı.

İsrail'de şimdiye kadar kurulmuş en sağcı hükümete liderlik eden Binyamin Netanyahu'nun kabine üyeleri, aylardır Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması için çağrıda bulunuyor. Bu çağrıların liderliği ise, elbette Itamar Ben-Gvir'e ait.