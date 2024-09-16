Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' paylaşımı: Destek vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'ye destek mesajı paylaşarak, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti. Paylaştığı videoda insani yardımların yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun boykot duyarlılığına da dikkat çekildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Gazze için videolu "Boykot" paylaşımı yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

“Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla…”

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

Videoda dikkat çeken detaylar

Erdoğan'ın paylaştığı videoda İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'ye de yer verildi. Ayrıca viral olan videoda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun boykot ürünlerine olan hassasiyetli davranaşına da gözden kaçmadı.