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Putin'den dikkat çeken emir! Ordudaki asker sayısını artırdı

Putin'den dikkat çeken emir! Ordudaki asker sayısını artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin kişi artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üzerine çıkaran bir kararname imzaladı. Bu yeni düzenleme, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 389 bin 130 kişi olarak belirlendi.

Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.

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