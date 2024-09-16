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4,1 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4,1 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, saat 16.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.44'te merkez üssü Pülümür olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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