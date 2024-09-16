4,1 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, saat 16.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.44'te merkez üssü Pülümür olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-09-16
Saat:16:44:45 TSİ
Enlem:39.46528 N
Boylam:39.97306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/tph1fdBaAb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi