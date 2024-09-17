Ali Yerlikaya: El birliğiyle Hatay’ı yeniden inşa ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay Dörtyol'da vatandaşlarla bir araya geldiğini ve deprem sonrası yaraların sarılmaya devam ettiğini belirtti. Hataylıların umut dolu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'ı Büyük ve Güçlü Türkiye'nin bir parçası olarak inşa edeceklerini ifade etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Hatay Dörtyol'da vatandaşlarla buluştuğunu ve deprem sonrası toparlanma sürecini değerlendiren bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da yaraların el birliğiyle sarıldığını ve bu sürecin devam ettiğini belirtti.

Hataylıların gözlerindeki ışığın sönmeyeceğini vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye'yi Hataylılarla birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı: