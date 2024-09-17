Galatasaray - Beşiktaş maçının tarihi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7-17. hafta maç programları açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim'de, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 7 Aralık'ta oynanacak.

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TFF, Trendyol Süper Lig'de 7. haftadan 17.haftaya kadar oynanacak maçların programını açıkladı. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim 2024 Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

İşte açıklanan maç programı listesi

7. HAFTA 27 Eylül Cuma 20.00 Sivasspor - Başakşehir 28 Eylül Cumartesi 16.00 Samsunspor - Göztepe 19.00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor 19.00 Galatasaray - Kasımpaşa 29 Eylül Pazar 16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK 16.00 Trabzonspor - Konyaspor 19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor 19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe 30 Eylül Pazartesi 20.00 Kayserispor - Beşiktaş BAY: Hatayspor

8. HAFTA 4 Ekim Cuma 20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor 5 Ekim Cumartesi 13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK 16.00 Göztepe - Sivasspor 19.00 Başakşehir - Kayserispor 19.00 Hatayspor - Trabzonspor 6 Ekim Pazar 13.30 Konyaspor - Eyüpspor 16.00 Adana Demirspor - Samsunspor 19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş 19.00 Galatasaray - Alanyaspor BAY: Fenerbahçe

9. HAFTA 19 Ekim Cumartesi 13.30 Kayserispor - Gaziantep FK 16.00 Trabzonspor - Başakşehir 19.00 Eyüpspor - Göztepe 19.00 Antalyaspor - Galatasaray 20 Ekim Pazar 13.30 Sivasspor - Hatayspor 16.00 Beşiktaş - Konyaspor 19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa 19.00 Samsunspor - Fenerbahçe 21 Ekim Pazartesi 20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor BAY: Adana Demirspor

10. HAFTA 25 Ekim Cuma 20.00 Adana Demirspor - Sivasspor 26 Ekim Cumartesi 13.30 Hatayspor - Kayserispor 16.00 Kasımpaşa - Samsunspor 19.00 Göztepe - Trabzonspor 27 Ekim Pazar 13.30 Gaziantep FK - Konyaspor 16.00 Alanyaspor - Antalyaspor 19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK 28 Ekim Pazartesi 17.00 Başakşehir - Eyüpspor 20.00 Galatasaray - Beşiktaş BAY: Çaykur Rizespor

11. HAFTA 1 Kasım Cuma 20.00 Gaziantep FK - Göztepe 2 Kasım Cumartesi 13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor 16.00 Kayserispor - Adana Demirspor 19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa 3 Kasım Pazar 13.30 Konyaspor - Başakşehir 16.00 Eyüpspor - Hatayspor 16.00 Bodrum FK - Alanyaspor 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe 4 Kasım Pazartesi 20.00 Samsunspor - Antalyaspor BAY: Galatasaray

12. HAFTA 8 Kasım Cuma 20.00 Kasımpaşa - Kayserispor 9 Kasım Cumartesi 13.30 Antalyaspor - Bodrum FK 16.00 Hatayspor - Gaziantep FK 19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor 10 Kasım Pazar 13.30 Göztepe - Konyaspor 16.00 Galatasaray - Samsunspor 19.00 Başakşehir - Beşiktaş 19.00 Fenerbahçe - Sivasspor BAY: Alanyaspor

13. HAFTA 23 Kasım Cumartesi 13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor 16.00 Kayserispor - Fenerbahçe 16.00 Gaziantep FK - Başakşehir 19.00 Bodrum FK - Galatasaray 24 Kasım Pazar 13.30 Sivasspor - Kasımpaşa 16.00 Konyaspor - Hatayspor 16.00 Samsunspor - Alanyaspor 19.00 Beşiktaş - Göztepe 25 Kasım Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor BAY: Antalyaspor

14. HAFTA 29 Kasım Cuma 20.00 Antalyaspor - Sivasspor 30 Kasım Cumartesi 13.30 Samsunspor - Bodrum FK 16.00 Adana Demirspor - Konyaspor 19.00 Başakşehir - Göztepe 19.00 Alanyaspor - Trabzonspor 1 Aralık Pazar 16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor 19.00 Galatasaray - Eyüpspor 2 Aralık Pazartesi 20.00 Hatayspor - Beşiktaş 20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK BAY: Kasımpaşa

15. HAFTA 6 Aralık Cuma 20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa 7 Aralık Cumartesi 13.30 Konyaspor - Antalyaspor 16.00 Göztepe - Adana Demirspor 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe 8 Aralık Pazar 13.30 Eyüpspor - Samsunspor 16.00 Kayserispor - Alanyaspor 16.00 Sivasspor - Galatasaray 19.00 Başakşehir - Hatayspor 9 Aralık Pazartesi 20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor BAY: Bodrum FK

16. HAFTA 13 Aralık Cuma 20.00 Bodrum FK - Sivasspor 20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor 14 Aralık Cumartesi 16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor 19.00 Alanyaspor - Gaziantep FK 15 Aralık Pazar 13.30 Hatayspor - Göztepe 16.00 Antalyaspor - Kayserispor 19.00 Fenerbahçe - Başakşehir 16 Aralık Pazartesi 19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş 21.00 Galatasaray - Trabzonspor BAY: Samsunspor