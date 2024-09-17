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Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına cevap: Hizmet dışında başka bir gündemim yok

Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına cevap: Hizmet dışında başka bir gündemim yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına yönelik eleştirilere açık olduğunu, vergide adaleti sağlamak için birçok adım attıklarını ve eleştirilerin sosyal medya üzerinden haksız bir şekilde yapıldığını belirtti. Şimşek, istifa iddialarını da reddederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle bu sorumluluğu aldığını ve ülkeye hizmet etmeyi hedeflediğini vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikaları konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Bakan Şimşek, "Eleştirilere açığım. Son bir yıla birlikte bakalım Kurumlar vergisini biz artırdık. Yani şirketler, kar edenler ödüyor. Kurumlar vergisi yüzde 20 idi 25'e çıkardık. Kamu özel iş birliği şirketlerinden alınan kurumlar vergisini yüzde 30'a çıkardık. Çok uluslu şirketlere yüzde 15 kurumlar vergisi getirdik. KKM'de şirketlere vergi istisnası vardı, kaldırdık. Yatırım fonlarının istisnaları vardı, kaldırdık. TL mevduattan elde ettiğinizde sıfır vergi vardı. Vergi getirdik. Geçen sene KDV oranını artırdık, ÖTV oranını artırdık ancak ondan sonra vergide adalet için büyük bir çabaya girdik. Bunun da görülmesi lazım. Eleştiri konusu tabii ki çok kolay. Maalesef özellikle sosyal medya üzerinden ciddi bir karalama var. Önce program yok dediler, sonra kaynak gelmez dediler. Sürekli bir şekilde bir kutuplaşma var ve onun üzerinden programa ilişkin eleştiriler var." ifadelerini kullandı. 

İstifa haberleriyle ilgili açıklama

Bakan Şimşek, hakkında çıkan istifa haberleriyle ilgili de, "Cumhurbaşkanımız seçim sonrası davet ettiler ve bu sorumluluğu bana tebliğ ettiler. Benim bir siyasi gündemim yok, unvan merakım yok. Cumhurbaşkanımız Başbakan iken benim için vesile oldular ve benim için büyük bir onur. Kişisel anlamda bir çıkar gündemim yok, siyasi gündemim yok. Makro ekonomik dengeyi sağlama konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza yardımcı olmak dışında başka bir gündemim yok. Ülkemize hizmet dışında başka bir gündemim yok. Bu programın bir zamana ihtiyacı var. Sonuç almaya başladık." dedi. 

 

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