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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ın NUrhak ilçesinde saat 00.33'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem duyurdu.

Saat 00.33'te 3.5 şiddetinde kaydedilen sarsıntının derinliği 13.17 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe nedene olan depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

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