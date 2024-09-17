Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ın NUrhak ilçesinde saat 00.33'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem duyurdu.
Saat 00.33'te 3.5 şiddetinde kaydedilen sarsıntının derinliği 13.17 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe nedene olan depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-17
Saat:00:33:55 TSİ
Enlem:38.02639 N
Boylam:37.57722 E
Derinlik:13.17 km
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