Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit ayarı geliyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme geleceğine dair ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda geldi. Orta Vadeli Program’da kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Kart limitleri nasıl belirlenecek?

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Normal şartlarda kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını geçemezken, bankalar bu kurala uymuyor, kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlayabiliyordu.

Bu durum vatandaşların harcamalarını artırırken, enflasyonla mücadele noktasında olumsuz etki yaratıyordu. Kredi kartı limitlerine düzenleme getirileceğine ilişkin ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da dile getirildi.

Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.

‘50 bin TL aylık geliri olanın 500 bin TL limiti olabiliyor’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Şu an itibarıyla kişilerin aylık gelirinin 4 katı oranında bir kredi kartı limiti tahsis edilmesi söz konusu ancak bankalar buna bakmaksızın kişilerin hesabına giren-çıkan para üzerinden bir limit tahsis ediyor. Yani 50 bin TL aylık geliri olan bir kişinin 500 bin TL kredi kartı limiti olabiliyor.

‘Gelire göre limit hesabı olacak’

Yeni dönemde kişinin elde ettiği gelir üzerinden bir limit hesaplaması yapılacak. Maalesef kişilerin kayıt dışı gelirleri olabiliyor. Bu da kişilerin banka hesaplarına giren ve çıkan para üzerinden bankaların tespitinde. Aslında bunlar kayıt altına alınır ve kişilerin gerçek geliri tespit edilirse bunun üzerinden bir kredi kartı limiti tahsisi olabilir.

SGK üzerinden gelir tespit edilmesi durumu da gerçeği yansıtmayabilir. SGK’da emeklilik primlerinin daha düşük yatırılması, sigorta primlerinin daha düşük yatırılması için maaşlar çok daha düşük gösterilebiliyor. Kredi kartı limitlerine ilişkin SGK üzerinden bir çalışma doğruyu vermez. Ancak kişilerin kayıt dışı altındaki gelirleri kayıt içine alınırsa bu yapılabilir.

Limitler nasıl belirleniyor?

Şu anda bankalar kredi kartı limitlerini kişilerin gelirlerine göre belirliyor ancak kişilerin hesaplarına giren-çıkan para üzerinden de bir belirleme yapılıyor. Bu parametreler üzerinden bir kart limiti oluşturuluyor.

Otomatik limit artışı vatandaşın canını sıkabiliyor

Vatandaşlar otomatik limit artışına izin vermemelidir. Otomatik artırıma izin verip vermeme vatandaşların kendi elinde. İnternet bankacılığı üzerinden otomatik limit artışı kapatılırsa ilerleyen süreçte limit artışı gerçekleşmez. Eğer kendilerinden habersiz bir limit artışı olduysa banka aranıp iptal edilmesi söz konusu olabilir.

Artık kredi kartı limitleri yüksek ve maaşlar düşük kaldığı için vatandaşlar borçlarını çeviremez hale getiriyor, sadece asgari borcunu ödüyor. O yüzden kişiler limit artırımı olursa buna karşı çıkmalıdır.

Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Kredi kartı faizleri yüzde 4.25 ile yüzde 4.50 arasında. Gecikme faizleri de yüzde 5’ler civarında. Kredi kartı faizleri bu noktadan sonra daha fazla yükselmez. Şu anda kredi kartı faizlerine bir düzenleme söz konusu değil.

Kredi kartlarına taksit sınırlaması gelecek mi?

Kredi kartlarına taksit sınırlaması ve limit sınırlaması geleceğini düşünüyorum. Aşırı ısınan bir ekonomi vardı ve hizmet sektöründe yüksek seyreden bir enflasyon vardı. Bunlarla ilgili önlemler alındı. Kredi kartlarına tekrardan bir düzenlemeye ilişkin limit sınırlaması getirilebilir. Burada kişilerin gerçek gelirinin ölçülmesi önemli. Taksit sınırlamasıyla ilgili kişilerin kredi kartı taksitlerinin bazı sektörlerde sınırlanabildiğini beyaz eşya ve elektronikte görmüştük. Şu anda tatil sezonu bittiği hizmet sektöründe bir kredi kartı sınırlaması beklemiyoruz. Ancak enflasyon hedefine ulaşmak adına yeni bir düzenleme gelebilir. Bu sene sonu itibarıyla olabilir diye düşünüyorum.”