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Ticaret Bakanlığı bir uluslararası gözetim şirketini iki ay faaliyetten menetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığı bir uluslararası gözetim şirketini iki ay faaliyetten menetti

 Ticaret Bakanlığı, bir uluslararası gözetim şirketinin 2 ay faaliyetten menedilmesini kararlaştırdı.

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Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen "Iqube Survey Turizm Uluslararası Gözetim Sörvey ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti." 2 ay faaliyetten menedildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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