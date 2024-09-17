Zafer Şahin'den çok konuşulacak yazı: Mansur Yavaş’ın CHP’ye vedası

"Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş." ifadelerini kullanan Milliyet yazarı Zafer Şahin, Yavaş’ın CHP’nin 7 Eylül’deki Tüzük Kurultayında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Şahin, Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.

Abone ol

Milliyet yazarı Zafer Şahin'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan…" ifadelerini kullanan Şahin, an itibariyle Yavaş’ı CHP’de tutacak tek siyasi aktörün Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"2028’de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun." ifadelerini kullanan Şahin şunları kaydetti:

Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş.

Küçük Narin’in Diyarbakır’da vahşice katledilmesi siyasette taşları yerinden oynatacak bu gelişmenin hak ettiği ilgiyi görmesini engelledi.

Oysa Yavaş’ın CHP’nin 7 Eylül’deki Tüzük Kurultayında kurduğu şu cümle üstü kapalı bir veda mesajıydı: “Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!”

Bu subliminal veda mesajının öncesi de var.. Tarih 2 Eylül 2024.. Yavaş, yanına HÜDAPAR’ı da katarak DEM Parti’yi eleştiriyor: “Milli bayramlarımız kutlanıyor, ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var. Bunlara mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum.”

Türk siyasetinde DEM Parti’ye mesafe koymayan, tersine “Kent Uzlaşısı” diyerek birlikte yol yürüyen parti hangisi? Yavaş’ın son 10 yılda 3 kez Ankara adayı olduğu ve halen de siyaset yaptığı CHP…

Yani kendi partisine ültimatom veriyor. “DEM varsa ben yokum” diyor! Bu çıkışın iki muhatabı var: Özgür Özel ve İmamoğlu..

Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan…

An itibariyle Yavaş’ı CHP’de tutacak tek siyasi aktör Kılıçdaroğlu.. Teşbihte hata olmaz. CHP’nin eski lideri okeyde aranan dördüncü gibi.

Kimin masasına oturursa onun oyunu oynanacak. Daha doğrusu önü açılacak. İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da gözü tam da bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun üzerinde.

2028’de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun.

Yazının tamamını okumak için tıklayın