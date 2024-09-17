ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/2 başvuruları başladı (YDS başvuru ekranı)

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamayla YDS/2 başvuru sürecinin ayrıntıları duyuruldu. Adaylar, YDS/2 başvurularının ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

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2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuru süreci 17 Eylül itibariyle başladı.

Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

Yapılan açıklamada;

"2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.