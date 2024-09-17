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Narin Güran soruşturmasında korkunç gerçek! Diş izi alınamadı meğer...

Narin Güran soruşturmasında korkunç gerçek! Diş izi alınamadı meğer...

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ağabeyin kolundaki diş izleri için Narin'den alınacak diş örneği kritikti...Gazeteci Emrullah Erdinç 'Üzülerek söylüyorum" diyerek son bilgiyi paylaştı.

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması  devam ediyor. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından 9 isim daha tutuklandı. Aralarında anne ve ağabeyin de olduğu tutukluların sayısı toplamda 11'e çıktı. 

Cinayet soruşturmasında şüpheli olan ağabeyin kolundaki diş izleri de kritik bir öneme sahipti.  Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla alınacak diş örneği ile ağabeyin kolundaki izler karşılaştırılacak ve bilinmeyen izlerin sırrı çözülecekti.

 Ağabey Enes Güran izler için ifadesinde "Narin'in kaybolduğu üçüncü gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. O an çok üzülmüştüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumun üzerine kapanarak ağlamıştım. Sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı. " demişti.

"Üzülerek söylüyorum..." 

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile görüştüm ve maalesef çok üzücü bir bilgi verdi: 

'Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu.'

Ah be Narin'im, sana bunu yapanlar gün yüzü görmesin."

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