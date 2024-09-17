Hacca gidecek vatandaşlara önemli duyuru: Tarihler değişti!

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar için bir gelişme yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.Abone ol
İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adaylar için 2025 yılı kayıt işlemleri süresi uzatıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.