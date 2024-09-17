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AK Parti'den Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: Mağdur değil, muzaffer siyasetçiler!

AK Parti'den Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: Mağdur değil, muzaffer siyasetçiler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Yassıada'da yargılanan dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada yargılanmaları sonucunda idam edilişlerinin 63'üncü yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

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Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, şehit edildiklerinde Adnan Menderes'in 62, Fatin Rüştü Zorlu'nun 51, Hasan Polatkan'ın ise 46 yaşında olduğunu hatırlattı. 

Ömer İleri, "Ben inanıyorum ki bu devlet adamlarımız tarihimize 'mağdurlar' olarak değil 'muzaffer siyasetçiler ve devlet adamları' olarak geçmiştir. Çünkü onların başlattığı bu süreç çeşitli fasılalarla, taviz vermeksizin devam etmiş, bu zincirin en son ve en kuvvetli halkası olan AK Parti de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onların başlattığı bu ayağa kalkma sürecini çok farklı bir aşamaya getirmiştir. Bu açıdan onları muzaffer siyasetçiler olarak anmamız gerekir" diye konuştu.

Ömer İleri, "Burada bir siyaset hikayesi var ama şehit edilen devlet adamlarımız çok genç yaşlarda maalesef aramızdan alınmış, bizden zorla koparılmış. Tek tesellimiz şu olabilir; bu kısa ömürlerine rağmen belki ömürlere sığdırılamayacak atılımları hayata geçirmiş bir kadro.

Ben inanıyorum ki bu devlet adamlarımız tarihimize 'mağdurlar' olarak değil 'muzaffer siyasetçiler ve devlet adamları' olarak geçmiştir. Çünkü onların başlattığı bu süreç çeşitli fasılalarla, taviz vermeksizin devam etmiş, bu zincirin en son ve en kuvvetli halkası olan AK Parti de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onların başlattığı bu ayağa kalkma sürecini çok farklı bir aşamaya getirmiştir. Bu açıdan onları muzaffer siyasetçiler olarak anmamız gerekir."dedi. 

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