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Deprem uzmanı açıkça söyledi: Bu fay 7 üzeri deprem üretebilir

Deprem uzmanı açıkça söyledi: Bu fay 7 üzeri deprem üretebilir

Kahramanmaraş ve Tunceli'de gerçekleşen depremler sonrası uzman isimler araştırmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'nin çeşitli illerinde fay hattı üzerindeki araştırmalar sürüyor. Malatya'dan sonra Hatay'da 6 Şubat depremlerinin Ölü Deniz Fay Zonu'na etkisi inceleniyor. Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in başkanlığındaki 10 kişilik ekip, çalışmalarını hızlandırdı.

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Malatya’nın ardından Hatay’da Ölü Deniz Fay Zonu'na etkileri üzerine bilim insanlarınca saha araştırması yapılıyor. Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca yürütülen proje kapsamında fay hatları üzerindeki hareketlilik gözlemleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in başkanlığındaki 10 kişilik ekip, Ölü Deniz Fay Zonu'nun Hacıpaşa fayının geçtiği Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde araştırma gerçekleştiriyor.

Bölgede iki hendek açan bilim insanları, fay hattının hareketlerini mercek altına alıyor, analiz için örnek topluyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin fay zonuna etkilerini inceleyen ekipte, farklı üniversitelerden akademisyenler yer alıyor.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, proje çerçevesinde Ölü Deniz Fay Zonu'nun Narlı, Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarını incelediklerini söyledi.

İncelemelerinin hafta boyunca süreceğini belirten Sözbilir, "Hacıpaşa Fayı üzerinde açtığımız iki hendekte şunu gördük; Ölü Deniz Fayı geçmişte yüzeye çıkarak can ve mal kaybına neden olmuş, fayın çok yakın zamanda kırılmadığını ve büyük olasılıkla 1800'lü yıllara denk gelen bir tarihte büyük bir deprem​ ürettiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Hendeklerden örnekler alındığını söyleyen Sözbilir, "Onların analiz sonuçlarına göre son depremi ne zaman yaptığını ve o süreden sonra ne kadar bir zaman geçtiğini öğrenmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu fay deprem üretecektir."

Ayrıca Sözbilir, açıklamalarında fay üzerinde 6 Şubat depremiyle ilgili deformasyonların görüldüğünü söyledi. Sözbilir, "Ölü Deniz Fayı, 6 Şubat'taki deprem sonrasında epey bir zorlanmış ve kırılmaya karşı direnç göstermiş. Henüz kırılmamış ancak gelecekte, zamanı geldiğinde bu fay deprem üretecektir." diye konuştu.

Fay zonunda 7 ve üzerinde depremin yaşanabileceğini dile getiren Sözbilir, "Bu fayın Suriye içerisinde de kolları var. Onların yıkıcı deprem üretmesi bizi de etkileyecektir. Sadece Türkiye sınırlarındaki fayları değil, komşu fayları da çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Sözbilir, 14 üniversiteden 100'den fazla bilim insanının yer aldığı projenin tamamlanmasının ardından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yeniden düzenleneceğini belirtti. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da 6 Şubat depremleri sonrasında diri fayların ne zaman kırıldığını, depremlerin tekrarlanma aralıklarını ve genel özelliklerini belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

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