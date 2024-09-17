Gazze’de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 252’ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 497’ye yükseldi.

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İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 347 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 252’ye, yaralıların sayısının 95 bin 497’ye yükseldiği kaydedildi.