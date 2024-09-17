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Gazze’de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 252’ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 497’ye yükseldi.

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İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 347 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 252’ye, yaralıların sayısının 95 bin 497’ye yükseldiği kaydedildi.

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