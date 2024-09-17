Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı! Cezası cep yakacak

Eski tip ehliyetlerini hala yenilememiş olanlar için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. Bu sürenin sonuna kadar yenileme işlemi yapılmayan ehliyet sahiplerine ciddi cezalar uygulanacak. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman ve cezası ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024​. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.

Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde yüksek para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

Eski tip sürücü belgesi​ yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan