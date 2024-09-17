Yeni bir Covid varyantı XEC hızla yayılmaya başladı! İşte belirtileri

Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri sürerken dünya yeni bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya. Koronavirüsün inatçı varyantı XEC Almanya'da tespit edildi. İşte aşının bile etki edemediği varyanta dair o detaylar..

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Dünya koronavirüs salgınının etkisini halen atlatamazken bilim insanları yeni bir Covid varyantının yayılmaya başladığını duyurdu. Geçtiğimiz haziran ayında Almanya'da tespit edilen XEC varyantı; resmi bir açıklamaya dayanmasa da edinilen bilgilere göre İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha tespit edildi.

Bilim insanları aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını belirtse de, sonbaharda virüsün yayılmasına yol açabilecek bazı yeni mutasyonlar işaret ediliyor. Ancak burada kötü bir haber var: Aşılar, son varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacak şekilde güncellense de Omicron alt varyantlarından ortaya çıkan XEC bunlara dahil değil.

University College London'daki Genetik Enstitüsü Müdürü Profesör Francois Balloux, XEC'nin diğer son koronavirüs varyantlarına göre “nispeten daha fazla bulaşma ihtimali” olmasına rağmen aşıların yine de iyi koruma sağlayacağını düşünüyor. Ancak XEC'nin kış boyunca baskın alt varyant haline gelmesinin mümkün olduğunu kaydediyor.

California'daki Scripps Araştırma Translasyonel Tıp Enstitüsü Müdürü Eric Topol, XEC'nin yayılmasının “daha yeni başladığını" söylüyor. Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Ve bunun gerçekten tutunup bir dalgaya dönüşmesi birkaç ayı bulacak" XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor. Bu bir sonraki varyant gibi görünüyor. Ancak geniş çapta yayılmasına aylar var" diyor.

Uzmanlara göre varyantın semptomları, soğuk algınlığı veya griple aynı. Yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı da belirtilerden bazıları...