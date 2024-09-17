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540 lira kıyma için pahalı değil mi? Tarım Bakanı Yumaklı'ya soruldu

540 lira kıyma için pahalı değil mi? Tarım Bakanı Yumaklı'ya soruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "540 lira kıyma için pahalı değil mi?" sorusuna üretimi artırmaya yönelik tedbirlerin alınmaya devam edeceğini söyleyerek cevap verdi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tv100'de gazeteci Kübra Par'ın programına konuk oldu, sektöre ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Par'ın "540 lira kıyma için pahalı değil mi? Et fiyatlarını düşürmenin yolu yok mu?" sorusuna Yumaklı, "Şimdi pahalı." yanıtını verdi. Yumaklı, "Benim için önemli olan şu. Yeteri kadar üretim var mı var. Piyasanın piyasadaki fiyat artışı böyle ışık hızıyla çıkma eğilimi gösterdiğinde ben devlet olarak müdahil olup bunu stabil hale getirebiliyor muyum? Evet getiriyorum. O zaman benim için konu bitmiştir. Ne yapmam gerekir. Üretimi sürekli ve artan oranda devam ettirecek tedbirleri almam lazım" dedi.

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