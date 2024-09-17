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İşte 2025 yılında altının göreceği rakam!

İşte 2025 yılında altının göreceği rakam!

Altın her gün rekor tazelerken, dün 2.588 dolarla tarihi zirvesini gördü. ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs stratejistlerine göre altın fiyatları kısa vadede dolar bazında yüzde 5'e yakın yükselecek. İşte 2025 yılında altının göreceği rakam.

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Altın fiyatları bu yıl rekor üstüne rekor kırarken bu yükselişin ne kadar ve nereye kadar sürebileceği tartışılıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bu yıl dolar bazında yüzde 25.6 yükseldi. Ons fiyatı dün 2.588 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Dolar bazında altın fiyatları son 1 yılda yüzde 33 yükselirken ABD'li finans devi Goldman Sachs son yayımladığı raporda bu yükselişin devam etmesini beklediğini bildirdi.

 Bankanın araştırma birimi Fed'in faiz indirimleri ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının alımlarının etkisiyle altının ons fiyatının 2025 başlarında 2.700 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu; mevcut seviyesine göre altın fiyatının dolar bazında yüzde 4.7 artması anlamına geliyor.

Yayımlanan makalede ABD'nin ek mali tedbirler alması veya ABD borçlarına ilişkin endişelerin artması durumunda altının ek bir yükseliş yaşayabileceği de ifade edildi.

Goldman Sachs stratejistleri kısa vadede altının en fazla yükselmesini bekledikleri emtia olduğunu vurgularken, jeopolitik risklere karşı da en güvenli yatırım olduğunu belirtti.

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