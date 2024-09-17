BIST 9.739
DOLAR 34,04
EURO 37,94
ALTIN 2.822,49
HABER /  GÜNCEL

Yerlikaya: FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler yurtdışına kaçarken yakalandı!

Yerlikaya: FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler yurtdışına kaçarken yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B. 'W.B.' isimli tekneyle Muğla’dan yurtdışına kaçarken yakalandı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B. 'W.B.' isimli tekneyle Muğla’dan yurtdışına kaçarken yakalandı." dedi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile emniyet personeli Ü.B. ve K.B.’nin tekneyle Muğla’dan yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarındaki ‘W.B.’ isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik ‘KISKAÇ-28’ operasyonu düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

“Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce karadan ve denizden yapılan takip çalışmaları sonucu; ‘W.B.’ isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla’nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olan ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan ihraç edilen O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Adli makamlar tarafından 9 şüpheli şahıs 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 4 tekne mürettebatı 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.”
Yerlikaya terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgusu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu: Samsun-Kırıkkale Hızlı Tren Hattı'na 2025'te start verilecek
Bakan Uraloğlu: Samsun-Kırıkkale Hızlı Tren Hattı'na 2025'te start verilecek
İnşaatın 8'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaatın 8'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
540 lira kıyma için pahalı değil mi? Tarım Bakanı Yumaklı'ya soruldu
540 lira kıyma için pahalı değil mi? Tarım Bakanı Yumaklı'ya soruldu
Eşini uyuşturup onlarca erkeğe tecavüz ettirdi! Baş sanık mahkemede bakın ne dedi
Eşini uyuşturup onlarca erkeğe tecavüz ettirdi! Baş sanık mahkemede bakın ne dedi
Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı! Cezası cep yakacak
Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı! Cezası cep yakacak
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme!
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme!
Yeni bir Covid varyantı XEC hızla yayılmaya başladı! İşte belirtileri
Yeni bir Covid varyantı XEC hızla yayılmaya başladı! İşte belirtileri
İsrail hükümeti savaşın yeni hedefini açıkladı
İsrail hükümeti savaşın yeni hedefini açıkladı
Katliam gibi kaza! Otobüsle kamyon çarpıştı: 36 ölü
Katliam gibi kaza! Otobüsle kamyon çarpıştı: 36 ölü
Deprem uzmanı açıkça söyledi: Bu fay 7 üzeri deprem üretebilir
Deprem uzmanı açıkça söyledi: Bu fay 7 üzeri deprem üretebilir
Gazze’de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi
AK Parti'den Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: Mağdur değil, muzaffer siyasetçiler!
AK Parti'den Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: Mağdur değil, muzaffer siyasetçiler!