Özgür Özel: CHP gelince 10 yılın sonunda bir litre rakı 140 lira olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Cumhuriyet Halk Partisi gelince 10 yıl sonra şöyle hesap edin; maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Özgür Özel, CHP olarak Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türk lirasından 6 sıfır atılınca hayatın, geçimin kolaylaşmadığı görüşünü savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hesap kolaylaştı. Neden? 6 sıfırı masraflardan da maaşlardan da attı. 6 sıfırı etiketlerden de cebinize giren paradan da attı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince öyle 6 gol atıp 6 gol yiyen amatör lig takımları gibi değil, size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya '1-0 olsun bizim olsun.' Bir tane sıfır atacağız ama maaşlardan değil, masraflardan atacağız sıfırı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek, 10 yıl sonra şöyle hesap edin; maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Buna bir şey söyleyeceğim; cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi, rakıyı duyunca olmadı yani? Demesinler 'Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor' diye."

Bir ülkede alım gücünün artmasının önemini vurgulayan Özel, "Ya da fiyatlar değişmedi, fiyatlardan sıfır atmadım. Dana kıyma yine 550-600 lira ama en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira değil, 125 bin lira. Düşünebiliyor musunuz?" görüşünü paylaştı.