MHP’li Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e tepki: Aylak aylak sorular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hüda-Par üzerinden Bahçeli'yi hedef almasına sert tepki gösterdi. Özel'in aylak aylak sorular yönelttiğini belirten Yalçın, “CHP, ikiyüzlülük, sahtekârlık ve pişkinlikte şampiyon” dedi.

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HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması talebiyle ilgili sözleri CHP ile MHP'yi karşı karşıya getirdi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE SORU

Dün Susurluk Belediyesi ziyaretinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'ye sorular yönelterek, "Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler... Bahçeli'ye soruyorum. Sen bu HÜDA Par'a ne diyorsun. Kimler kimlerle beraber?" dedi.

MHP'NİN DURUŞU BELLİ

CHP'nin HÜDA-PAR üzerinden Bahçeli'yi hedef almasına MHP'den tepkiler gecikmedi. İlk açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir, MHP'nin duruşunun net ve belli olduğunu bilindiğini belirterek, "Başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir" dedi.

CHP'YE DEM PARTİ ELEŞTİRİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda CHP’nin PKK ile olan iltisakını gizlemeye çalıştığını söyledi.

MHP’li Yalçın’ın açıklaması şu şekilde;

"AYLAK AYLAK SORULAR"

CHP birinci parti ama çarpıtma ve saptırmada...

CHP; aynı zamanda ikiyüzlülük, yalancılık, pişkinlik ve sahtekârlık şampiyonu...

Özgür Özel; HÜDA-PAR üzerinden Genel Başkanımıza aylak aylak sorular yöneltirken, her zamanki gibi hakikatleri çarpıtmakla kalmamış, pireyi de deve yapmış.

Kel olanın perçem davası mı olur? CHP'nin gövdesini saran kangreni, kanına işleyen ölümcül ihanet virüsünü gözlerden kaçırmak isteyen Özgür Özel'in çirkin ayıbı, kocaman bir siyaset garibesi gibi kendini afişe ediyor.

CHP; doğrudan milletin bekasına, devletin temadisine düşman olan PKK'nın siyasi temsilcisi ile iltisakını ne yapsa saklayamaz.

Özgür Özel nasıl kıvırırsa kıvırsın, hangi laf cambazlığını sergilerse sergilesin, PKK terör örgütüyle işbirliğini hiçbir zaman meşrulaştıramaz!

Hele Özgür Özel'in Anayasa konusundaki zırvalarına, densizliklerine ne demeli? Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz."